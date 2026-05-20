La llegada del otoño y la caída de hojas

Cliba recuerda a los vecinos las acciones clave para colaborar con la higiene urbana durante la temporada otoñal. Con la llegada del otoño, la caída de hojas en veredas y calles representa un desafío estacional para la limpieza urbana. En ese sentido, mientras el Servicio de Higiene Urbana se encarga del barrido de las calzadas (cordones) durante la mañana, es responsabilidad de los vecinos hacerlo en sus propias veredas.

Para favorecer una limpieza eficiente, se recomienda a los vecinos:

• Barrer su vereda durante la mañana.

• Barrer desde el cordón hacia el frente, embolsar lo barrido y depositarlo dentro del contenedor de la cuadra.

• Estacionar a 20 cm del cordón, para permitir el trabajo del barrendero.

Además, es muy importante evitar barrer las hojas hacia la calle, para prevenir obstrucciones en desagües y alcantarillas, y evitar que la cuadra vuelva a ensuciarse tras el paso del barrendero.



“A veces terminamos de limpiar una cuadra y, al rato, vuelven a aparecer hojas en la calle. Entendemos que los vecinos y encargados quieren mantener su vereda prolija, pero si al barrer las hojas las tiran a la calzada, nuestro trabajo se pierde y la cuadra se ensucia otra vez”, cuenta Emanuel, barrendero de Jose Hernández y Virrey Vertiz en Belgrano.



El aporte de cada vecino es clave para mantener una Ciudad más limpia y ordenada durante toda la temporada de otoño.

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