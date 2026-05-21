El miércoles 20 de mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó un operativo por River Bragantino (partido de la Copa Sudamericana disputado en el Monumental). Se llevó adelante el operativo en tres anillos de seguridad en las adyacencias del estadio. En los controles realizados en los ingresos fue detectado un hombre de 41 años que al pasar el documento por el sistema de admisión arrojó poseer impedimento de Acceso a Eventos Masivos por «Deudor Alimentario moroso». Motivo por el cual se procedió al labrado de acta en donde se notificó a la persona de la medida restrictiva y se lo invitó a retirarse del lugar.

Además, se labraron actuaciones por incitar al desorden, ensuciar bienes públicos, ingresar con pirotécnica y suministrar bebidas alcohólicas. Se procesarons 24 personas (21 por falsificación de documentos, una por atentado y resistencia a la autoridad, y dos por consumo de estupefacientes). Además, en el tercer anillo, 47 trapitos fueron demorados por cobrar dinero para estacionar en la vía pública, mientras que dos micros de hinchas de River fueron remitidos por tener problemas con la documentación. Intervino en el operativo la Unidad de Flagrancia Norte.

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