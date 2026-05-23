Este sábado 23 de mayo de 2026, poco después de las 5 AM se produjo un choque en Arcos y Mendoza, en el barrio de Belgrano. Estuvieron involucrados dos autos, un Volskwagen Voyage y un Toyota Yaris. Uno de ellos arrancó un poste de luz y se incrustó contra una mercería, mientras que el otro quedó con el frente destruido. Además de la mercería, fueron afectadas las vidrieras de otros dos locales aledaños. Todas las personas involucradas sufrieron politraumatismos leves y fueron dados de alta tras recibir asistencia médica. Por el operativo, cortaron el tránsito de manera total en Arcos al 2100.
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