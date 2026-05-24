Este domingo 17 de mayo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Antes del amanecer en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1995, dirigida por Richard Linklater. Sinopsis: Céline (Julie Delpy), una estudiante francesa, y Jesse (Ethan Hawke), un joven estadounidense que viaja por Europa tras ser abandonado por su novia, se conocen en un tren con destino a París. Cuando llegan a Viena, Jesse debe bajar porque al día siguiente regresa a su país, pero logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. En el curso de esa noche, se conocen a fondo, discuten sobre diversas cuestiones como la vida, la muerte y el sexo.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Viajar en tren puede deparar diversas experiencias, placenteras, felices, o a veces traumáticas, que incluso marquen vidas para siempre. Encuentros inesperados, algún romance o tal vez una misteriosa muerte. En este ciclo denominado “HISTORIAS SOBRE RIELES”, los domingos de mayo se proyectarán películas que cuentan historias cuyo denominador común es el protagonismo de los trenes, elevados casi a la categoría de personajes en cada relato. Fascinantes trenes de ayer, de hoy, y de siempre.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Antes del amanecer en el Sarmiento”