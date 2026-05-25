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Tres clubes que nacieron un 25 de mayo

May 25, 2026 #Belgrano, #Defensores de Belgrano, #Deportes, #Fútbol, #Núñez, #Platense, #River
Tres clubes que nacieron un 25 de mayo

River, Platense y Defensores de Belgrano son tres clubes que nacieron un 25 de mayo, pero en diferentes años.

El Club Atlético River Plate nació en 1901, en La Boca, con la fusión de Santa Rosa y La Rosales. En 1923 se mudó a la Av. Alvear (hoy Del Libertador) entre Tagle y Austria. En 1938 llegó a su ubicación actual. Aunque muchos creen que el estadio Monumental queda en Núñez, la cancha queda en Belgrano pues la Av. Udaondo es el límite entre los dos barrios.

Platense fue creado en 1905 en Recoleta. En 1907 construyó un campo de juego en Posadas 427, en el barrio de Retiro. En 1911 se mudó a Manuela Pedraza y Blandengues (Av. Del Libertador), en Núñez. Allí permaneció hasta 1916. En 1917 se mudó, sin abandonar el barrio, llegando a su más célebre ubicación: Manuela Pedraza y Crámer. En 1971 fueron desalojados de allí.

Defensores de Belgrano fue fundado en 1906 por un grupo de amigos que tenían como costumbre reunirse en la esquina de O’ Higgins y Monroe. Eran los mismos jóvenes que integraron una comparsa para Carnaval y ensayaban en aquellos espacios libres que había entre las calles Arcos, Guanacache, N. Huapi y O’ Higgins. Cuando el Municipio decidió hacer en aquella manzana la Plaza Chacabuco (actualmente llamada Plaza Alberti), el Director de Paseos les ofreció una fracción de terreno en Av. Blandengues (Av. Del Libertador) y el Camino al Río (Comodoro Rivadavia). En aquel lugar se había realizado el desfile militar del Centenario (1910) y es por eso que aprovecharon las gradas de madera instaladas para el desfile y las convirtieron en tribunas.

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