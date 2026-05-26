Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: Intentando pasar por debajo del viaducto en Monroe. Publicamos esto en nuestra cuenta de Instagram y otros vecinos opinaron al respecto:

“¿Quién le otorga al chofer licencia profesional?.

“Si no sos del barrio no tenés idea que te podés encontrar por ahí con un cruce bajo”.

“Debe venir de otra provincia. Para darte la licencia no te piden que estudies el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Siempre la culpa la tiene el camionero. ¿Por qué no critican a las motos de reparto que te pasan por arriba?”.

“No es quien la otorga, es la irresponsabilidad de quien maneja que sabe la altura que tiene su carga y aún así no le importa”.

“El camión no pasa porque no es para el transporte de containers, entonces la altura no da”.

“Premio al p…. del año”.

“En la esquina anterior está marcada la altura del puente. En el cartel dice claramente 3,50 metros, el conductor sabe que se excede”.

“No es una avenida para circular con containers”.

“Se olvidó de medir la carga porque el camión solo pasa”.

“Ese camionero me parece que vió muchas caricaturas de Looney Tunes y creyó que se iba a comprimir pasando por ese puente”.

“La esperanza es lo último que se pierde”.

“¿Qué hace ese camión paseando por el barrio de Belgrano? ¿Nadie lo para y le indica por dónde debe ir?

“No tiene visión periférica”.

“Los chóferes de ahora no son como los de antes”.

“Debe existir una guía con las rutas habilitadas para camiones y altura máxima. Lo que ocurre es que nadie se informa, se mandan nomás”.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Intentando pasar por debajo del viaducto”