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Perseguida por las calles

May 27, 2026 #Acosador, #policiales
Perseguida por las calles

El pasado 25 de mayo publicamos un posteo en nuestra cuenta de Instagram contando lo publicado por una vecina que el sábado 23 de mayo a las 10 de la noche, cuando salió a pasear a su perro, fue perseguida por las calles por un hombre que tenía un objeto punzante. Intentó evadirlo, cruzó de vereda repetidas veces y se desvió en dirección a la avenida Cabildo. Sin embargo, al adentrarse en una calle interna creyendo haberlo perdido, se topó con el acosador de frente.

La víctima llamó a su hermana para que le abriera la puerta de su edificio, pero al darse cuenta de que el atacante la seguía de cerca optó por subirse a un taxi. Ante la imposibilidad de regresar a su hogar, le pidió al taxista que la dejara en la puerta de una clínica donde le negaron el ingreso. Desprotegida en la esquina, debió ocultarse detrás de una columna de la institución junto a su mascota, auxiliada únicamente por una vecina que pasaba por el lugar. Ella misma recordó que se escondió totalmente aterrada mientras veía al hombre buscarla por la avenida luego de haberla visto tomar el taxi. Luego un patrullero llegó al lugar debido el llamado al 911 de su hermana. Los agentes policiales acompañaron a la joven hasta su domicilio, pero no detuvieron al acosador al que vieron cruzando la calle.

A raíz de la masiva repercusión del caso y la posterior denuncia formal, la causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47. Horas más tarde del suceso, localizaron e identificaron al hombre. Sin embargo, la Fiscalía dispuso no adoptar medidas restrictivas de su libertad ambulatoria, por lo que recuperó la libertad de inmediato y permanece suelto.

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