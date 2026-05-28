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Cambios en Udaondo y en Campos Salles

May 28, 2026 #Campos Salles, #Puente Labruna, #Tránsito, #Udaondo
Cambios en Udaondo y en Campos Salles

Desde el viernes 29 de mayo, habrá cambios en Udaondo y en Campos Salles. Se apunta a mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo. La Avenida Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador, desde la autopista Lugones mientras que la avenida Campos Salles será la salida a Lugones, desde Libertador, donde se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el Centro. Ambas vías funcionarán como un par vial, ordenando los flujos y reduciendo conflictos en los cruces. Este nuevo esquema permitirá generar una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al Centro, simplificar recorridos y hacer más fluido el entorno del Parque de Innovación. A su vez, las líneas de colectivo 28 y 42 cambiarán su recorrido.

Prohibición de estacionamiento

Desde el 21 de mayo se prohibió el estacionamiento del lado izquierdo en la calle Iberá, entre Av. Del Libertador y la calle Arribeños. Esta medida busca liberar espacio para mejorar la circulación en la zona. A partir del 4 de junio, la calle Montañeses, entre Iberá y Campos Salles, tendrá sentido único de circulación en dirección al norte. Además, la calle Campos Salles, entre Montañeses y Avenida del Libertador, pasará a tener doble sentido de circulación. En ese tramo estará prohibido estacionar sobre una de las manos.

Prohibición de estacionamiento

Cambios en los giros y obras complementarias

Como parte de este nuevo ordenamiento, se modificarán los giros desde Avenida del Libertador:

  • Se eliminará el giro a la izquierda hacia Udaondo en sentido al centro, que se trasladará a la intersección con Campos Salles con semaforización.
  • Se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en sentido oeste.

Para acompañar esta reconfiguración, se realizarán obras que incluyen el ensanche de Campos Salles para ampliar su capacidad, la adecuación de veredas y bulevares y la reorganización de isletas en Udaondo para ordenar la circulación.

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