Para la confección de los planes de poda se debe tener la información completa e integral del estado de los ejemplares, esta incluye tanto condiciones fitosanitarias como condiciones estructurales de los mismos. Con esta información se le asigna una prioridad de ejecución a cada cuadra, interviniendo aquellas que son más urgentes y distribuyendo las podas de forma proporcional en cada barrio. En los años posteriores se realiza el mismo relevamiento y análisis pero sin incluir los árboles podados el año anterior.

Aquellos árboles que durante la verificación se determinen que presentan algún tipo de riesgo inminente, como posible caída de ramas o del individuo completo, se interviene como emergencia de forma inmediata.

En caso de que se observe una interferencia de ramas, en cableado de servicios públicos, propiedad privada o luminarias, o árboles a extraer sin riesgo de caída inminente, se programa la intervención de acuerdo a la prioridad que establezca el encargado de la verificación. Los defectos de un árbol inseguro (o riesgoso) son signos visibles de que el árbol se está muriendo o puede generar riesgos. Se dice que un árbol con defectos no es inseguro a no ser que alguna porción del mismo pueda alcanzar a un objetivo. Los protocolos internacionales reconocen siete tipos de defectos de árbol que pueden ocasionar riesgos: madera muerta, grietas, uniones débiles de ramas, pudrición, cancros, problemas de raíces y débil arquitectura de árbol.

Diferentes tipos de poda

Realizado el diagnóstico, se determina el tipo de intervención a realizar en los planes de poda.

Poda de formación: Este tipo de poda engloba las podas de plantación, formación de tallo y de estructura. Son podas que se realizan en estadios de juventud del ejemplar. Tienen como objetivo como su nombre lo indica dar forma a la estructura del ejemplar para que se desarrolle adecuadamente.

Este tipo de poda engloba las podas de plantación, formación de tallo y de estructura. Son podas que se realizan en estadios de juventud del ejemplar. Tienen como objetivo como su nombre lo indica dar forma a la estructura del ejemplar para que se desarrolle adecuadamente. Poda de elevación (refaldado): Este tipo de poda también se utiliza para dar forma a la estructura del individuo. Consiste en la eliminación de las ramas más bajas para lograr que las ramas inferiores de la copa se sitúen a una altura definida.

Este tipo de poda también se utiliza para dar forma a la estructura del individuo. Consiste en la eliminación de las ramas más bajas para lograr que las ramas inferiores de la copa se sitúen a una altura definida. Poda de aclareo (raleo): Consiste en la supresión de ramas que no afecte a más del 20% del volumen de la copa aproximadamente. La poda se realiza sobre ramas jóvenes de poco diámetro, favoreciendo la correcta cicatrización. En este caso, el objetivo de la intervención es disminuir la densidad de la copa, permitiendo un mayor ingreso de la luz solar.

Consiste en la supresión de ramas que no afecte a más del 20% del volumen de la copa aproximadamente. La poda se realiza sobre ramas jóvenes de poco diámetro, favoreciendo la correcta cicatrización. En este caso, el objetivo de la intervención es disminuir la densidad de la copa, permitiendo un mayor ingreso de la luz solar. Poda reductiva: Esta poda se realiza con el objetivo de reducir la copa (no más de un 30% del volumen). Para ello se eliminan ramas y ejes que tengan mucha altura para mantener la forma de la especies y disminuir riesgos.

Esta poda se realiza con el objetivo de reducir la copa (no más de un 30% del volumen). Para ello se eliminan ramas y ejes que tengan mucha altura para mantener la forma de la especies y disminuir riesgos. Poda de terciado: En este caso se acortan las ramas hasta una tercera parte de su longitud. Se realiza en ejemplares con un porte deteriorado por diferentes causas y que precede a su extracción.

Planes de Poda basándonos en la estacionalidad

Poda verde: La poda verde, es la intervención de los órganos que conforman la copa del árbol, cuando el mismo se encuentra en plena actividad metabólica, es decir cuando tiene hojas. En este momento la intensidad de las podas a ejecutar deben ser bajas, no pudiendo eliminar más del 10% de la copa del ejemplar.

Poda invernal: La intervención del árbol se realiza durante los meses invernales. En ese momento los árboles de hoja caduca presentan una dormición metabólica lo que permite realizar intervenciones de mayor intensidad sobre el ejemplar.

Ante esta estacionalidad es importante respetar los meses de veda otoñal (momento en que se genera la caída de hojas de los ejemplares, traslocando reservas de nutrientes al fuste) y de veda primaveral (época del año en la cual se da el rebrote del árbol, donde se define la masa foliar del árbol para la época estival).

La Ley prohíbe las intervenciones del arbolado público por parte de los particulares. Si las ramas se encuentran en riesgo de caída, los vecinos tienen que llamar al 103 (Emergencias las 24 horas los 365 días del año). Los vecinos pueden solicitar la poda de ramas de un árbol en la vía pública o espacios verdes, desde la Web (https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar).

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