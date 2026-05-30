Este domingo 31 de mayo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: El tren en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1964, dirigida por John Frankenheimer. Sinopsis: El Coronel Franz Von Waldheim se encuentra destacado en París con una misión muy concreta: hacerse con las modernas pinturas francesas, las mismas calificadas de “degeneradas” por los nazis, y cargarlas en un tren con destino a Alemania para el Tercer Reich. Eso sí, ha de tener mucho cuidado de no dañar la carga y, además, tiene de tiempo límite lo que tarden los aliados en reconquistar la ciudad, es decir, poco margen ya que cada vez están más cerca.

Sobre el ciclo de cine

Viajar en tren puede deparar diversas experiencias, placenteras, felices, o a veces traumáticas, que incluso marquen vidas para siempre. Encuentros inesperados, algún romance o tal vez una misteriosa muerte. En este ciclo denominado “HISTORIAS SOBRE RIELES”, los domingos de mayo se proyectarán películas que cuentan historias cuyo denominador común es el protagonismo de los trenes, elevados casi a la categoría de personajes en cada relato. Fascinantes trenes de ayer, de hoy, y de siempre. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “El tren en el Sarmiento”