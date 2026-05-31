El Gobierno Porteño está revisando los estacionamientos reservados para personas con discapacidad con el objetivo de identificar y remover lugares que tienen irregularidades o falta de actualización. En lo que va del año ya han retirado 272 reservas irregulares para personas con discapacidad. El 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación. El 11% a personas fallecidas. El 9% estaban adulterados y un 4% correspondía a reservas no oficiales.

En la ciudad de Buenos Aires hay unos 4.000 espacios para estacionar destinados a personas con discapacidad. Desde la página web BA Colaborativa (https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar) cualquier ciudadano puede denunciar las reservas de espacio que se encuentren fuera de uso, estén adulteradas o que la persona beneficiaria esté fallecida.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Estacionamientos reservados para personas con discapacidad”