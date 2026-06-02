El 02 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario porque en esa fecha, pero en el año 1884, Tomás Liberti junto a su hijo Oreste organizaron una cadena humana para apagar las llamas de un incendio que se inició en el barrio de La Boca y amenazaba con propagarse en las construcciones aledañas. Este hecho espontáneo fue la piedra fundacional del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En este día, les deseamos felicidades a nuestro héroes: Los Bomberos de la Ciudad.

Si se produce un incendio o una pérdida de gas, si chocan automóviles o un gatito necesita ser rescatado, los Bomberos asisten rápidamente para el auxilio. Siempre están listos para ayudar, y enseguida acuden al rescate, porque como dice la frase: “Más rápido que un bombero, llego siempre yo primero”. En la Comuna 12 hay dos destacamentos de bomberos: el Urquiza, ubicado en Av. Olazábal 5446 y el Saavedra en Jaramillo 3551. En la Comuna 13 se encuentra la Estación Belgrano en Vuelta de Obligado 2254.

Bomberos en acción

Estos son algunos episodios en la zona en los que tuvieron que intervenir los bomberos durante el mes de mayo.

01/05/2026: En Monroe Cuba se incendió un auto.

03/05/2026: Frente del Showcase, cerca de las 22 horas, prendieron fuego un contenedor de basura.

05/05/2026: Incendio en un edificio ubicado en Av. Luis María Campos al 1000 (entre Gorostiaga y Olleros). Aparentemente el fuego se inició en la cocina de un departamento del piso 11. Evacuaron el edificio.

12/05/2026: Incendio en Av. Del Libertador y Sucre.

13/05/2026: Incendio en Vidal entre Juramento y Mendoza.

29/05/2026: Se incendió un contenedor de basura en Juramento y Vidal.

30/05/2026: Sobre la calle Monroe entre Vuelta de Obligado y Cuba, había un auto que estaba perdiendo gas.

31/05/2026: En Av. Del Libertador entre La Pampa y Sucre, cayó una persona desde el tercer piso de un edificio y falleció.

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