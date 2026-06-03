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El intercambio de figuritas del mundial

Jun 3, 2026 #Belgrano, #Figuritas, #Intercambio Figuritas, #Mundial
El intercambio de figuritas del mundial

Ya se vive a pleno el Mundial en Belgrano y alrededores. La pasión comenzó con el intercambio de figuritas del mundial. Históricamente, la esquina de Monroe y Ciudad de la Paz es el encuentro obligado, los días sábados, para aquellos que desean completar el álbum. Siempre hay gente hasta la noche y algunos van también los domingos. Una postal que ya es un clásico para el barrio en la previa a cada certamen mundialista. Cada uno lleva anotado, detalladamente, cuál figurita le falta y cuál tiene repetida.
Para algunos es una linda excusa para compartir un momento entre padres e hijos. Otros lo toman como un hobby para desconectarse de la rutina diaria.

También hay otros lugares de canje. Los Miércoles, Viernes y Sábados se juntan en Bucarelli 2296, Juramento 5010, Monroe 4837 y Echeverría 2433. Por su parte, un nene puso un “puesto” para cambiar figus en Federico Lacroze 2340. A veces está con su abuela en la puerta del edificio.

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