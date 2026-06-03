La Dra. Adriana Angel (MN 88991) brinda un tratamiento para dejar de fumar.

Al enfrentarse con CAMBIOS, mucha gente no está lista para actuar. El cambio no es un simple paso, sino un PROCESO. Requiere de MÚLTIPLES INTENTOS.

Virrey Olaguer y Feliú 2462 3º A en el barrio de Belgrano. Tel: 4788-5216. Turnos: 11 2771 2501.

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