Sucre es una calle que atraviesa Belgrano y Villa Urquiza. ¿Y quién es Sucre? En un día como hoy, pero hace 196 años, el 04 de junio de 1830 fue asesinado el Mariscal Antonio José de Sucre, militar venezolano, figura destacada en la lucha independentista sudamericana.
Recorriendo Sucre
Viniendo por Figueroa Alcorta, una después de La Pampa, doblé a la izquierda para tomar Sucre (al 600 es la altura en esa cuadra). Dos cuadras antes de llegar a la Av. Del Libertador empecé a ver demasiados autos. Después de cruzar la avenida, a pesar que la barrera ya no está, demoré bastante en llegar hasta Barrancas de Belgrano donde se puede observar un monumento a Sucre. Seguí derecho, pasé por el Paseo del Ángel, crucé Av. Cabildo, Av. Crámer y de pronto al llegar a Zapiola, la calle se cortó por las vías del tren.
Pero mi objetivo era seguir recorriendo Sucre, entonces doblé en Zapiola luego en una Echeverría colmada de autos y retorné hasta la Av. Crámer. Doble en Elcano, Av. De los Incas después avancé tres cuadras por Freire hasta llegar nuevamente a Sucre donde doblé a la izquierda. Al llegar a Naón cruce el límite barrial, saliendo de Belgrano. Transité las últimas 9 cuadras de Sucre dentro de Villa Urquiza, hasta que al 4700 llegué a Combatientes de Malvinas donde esta calle llega a su final.
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