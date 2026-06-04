La Prof. Patricia Abbondanza ofrece tutorías después de clase para estudiantes de escuelas secundarias.
Organización semanal, comprensión lectora, preparación para exámenes, técnicas de estudio.
Clases individuales, presenciales y/o virtuales.
Para más información se pueden comunicar al 11-5895-3800.
Recomendaciones para los lectores del aviso: “Tutorías después de clase”
- El Diario Mi Belgrano que contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
- En Mi Belgrano Clasificados: podés encontrar profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alrededores.
- Para publicar en Mi Belgrano:, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
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