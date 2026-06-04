La Prof. Patricia Abbondanza ofrece tutorías después de clase para estudiantes de escuelas secundarias.

Organización semanal, comprensión lectora, preparación para exámenes, técnicas de estudio.

Clases individuales, presenciales y/o virtuales.

Para más información se pueden comunicar al 11-5895-3800.

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