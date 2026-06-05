Los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026, estará el tránsito cerrado por el recital de Lali. Se realizarán afectaciones en el entorno al estadio de River Plate (Av. Figueroa Alcorta 7597). Habrá un cierre total del perímetro comprendido entre Av. De Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar las mencionadas arterias en el horario de 11 a 02 horas del día siguiente. También se prevé cierre total de la Av. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe, en el horario de 13 a 02 horas del día siguiente. También, se afectarán las siguientes calles y avenidas entre las 14 y las 02 hs del día siguiente:

Cierre total de la Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.

Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Cierre total de las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, sin afectar Av. Del Libertador.

Cierre total del Puente Labruna, ubicado entre las Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.

Por su parte, el Subte D va a tener el horario extendido hasta la 1.30 horas (salida únicamente desde la Estación Congreso de Tucumán).

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