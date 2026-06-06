Este domingo 7 de junio a las 16 horas ser realizará un concierto en la redonda. La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolia” presentará “Impresiones Sonoras”, un programa sinfónico de gran exigencia técnica y expresiva, con obras de Barnes, Smith, Persichetti y Reinecke. Director invitado: Maestro Hernán Aranda. Datos para celebrar: La Banda cumplirá 80 años en 2027 y la Iglesia cumplirá 150 años en 2028. Dos instituciones con historia, unidas por el arte. La entrada es libre y gratuita. Está todos invitados a compartir una tarde única de música en la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, ubicada en Vuelta de Obligado 2042.

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