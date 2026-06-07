Ubicado actualmente en Monroe 3061, el comercial 7 cumple 100 años. Se creó el 07 de junio de 1926 con el nombre “Escuela Comercial de Mujeres Manuel Belgrano”. Estaba sostenida económicamente por los mismos profesores y tenía como objetivo darle a las jóvenes del barrio, provenientes de familias con bajos ingresos, la oportunidad de cursar una carrera secundaria que les permitiese una salida laboral. En 3 años podían ser Auxiliares de comercio, en 4 años Tenedores de libros y si cumplían el ciclo completo se recibían de Peritas Mercantiles. Las alumnas cursaban todos los días de 17 a 20 horas en la escuela primaria Casto Munita, de Cuba y Echeverría y rendían sus exámenes finales para aprobar las materias en la Escuela Comercial Superior de Mujeres de la Nación N° 1 “Antonio Bermejo”.

Luego de repetidos pedidos, en la década de 1940 fue oficializada con presupuesto aprobado para el pago a profesores y para todo lo necesario para su funcionamiento. En el año 1945 casi al final de la segunda guerra mundial fueron expropiados varios colegios alemanes y japoneses por orden de los Estados Unidos a fin de eliminar focos nazis de América. En 1946 esos edificios se entregaron a escuelas oficiales que no tenían un lugar propio. El Gobierno Nacional le asignó al “Comercial 7” el edificio de Monroe 3061 que pertenecía a la Humboldt Schule erigida en 1908. En ese lugar, el Comercial 7 continuó su obra educativa para la comunidad de Belgrano y otros barrios de la ciudad. Varias generaciones transitaron por sus aulas, adquiriendo conocimientos que les permitían una salida laboral segura aún sin tener experiencia, dado el excelente grado de educación que en sus aulas se impartía.

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