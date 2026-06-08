Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Recitales River

Operativos por los recitales en River

Jun 8, 2026 #Estadio Monumental, #Operativo Estadio Monumental, #Recitales, #Recitales en River
Operativos por los recitales en River

Este fin de semana el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó operativos por los recitales en River. Los controles para ambos recitales de Lali Espósito (sábado y domingo) estuvieron a cargo de efectivos de la División Prevención en Eventos Masivos y de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad. Entre las dos jornadas fueron labradas 205 actas por contravenciones y 55 a trapitos por extorsionar para cuidar vehículos, 3 de los cuales eran reiterantes. De las restantes actas, 111 fueron por utilización indebida de espacio público y venta ilegal, de los cuales 3 contraventores son reiterantes, 11 por intentar ingresar sin entradas y 37 por guardar o vender bebidas alcohólicas.

Por su parte, junto a personal de la Dirección General de Espacios Públicos e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad se confeccionaron 69 actas de secuestros, con la incautación de 545 artículos, de los cuales 193 era de indumentarias puestas a la venta, otros 285 elementos de merchandising y el resto distintos tipos de bebidas.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Operativos por los recitales en River”

Entrada relacionada

El comercial 7 cumple 100 años

Concierto en la redonda

Tránsito cerrado por el recital de Lali

Te has perdido

Archivo Recitales River

Operativos por los recitales en River

8 junio, 2026 admin
Clases Clasificados Cursos Música

Clases de Saxo

8 junio, 2026 admin
Aniversario Archivo Belgrano Educación Escuelas

El comercial 7 cumple 100 años

7 junio, 2026 admin
Actividades Archivo Conciertos gratis Música

Concierto en la redonda

6 junio, 2026 admin