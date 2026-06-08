Este fin de semana el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó operativos por los recitales en River. Los controles para ambos recitales de Lali Espósito (sábado y domingo) estuvieron a cargo de efectivos de la División Prevención en Eventos Masivos y de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad. Entre las dos jornadas fueron labradas 205 actas por contravenciones y 55 a trapitos por extorsionar para cuidar vehículos, 3 de los cuales eran reiterantes. De las restantes actas, 111 fueron por utilización indebida de espacio público y venta ilegal, de los cuales 3 contraventores son reiterantes, 11 por intentar ingresar sin entradas y 37 por guardar o vender bebidas alcohólicas.

Por su parte, junto a personal de la Dirección General de Espacios Públicos e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad se confeccionaron 69 actas de secuestros, con la incautación de 545 artículos, de los cuales 193 era de indumentarias puestas a la venta, otros 285 elementos de merchandising y el resto distintos tipos de bebidas.

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