Este fin de semana el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó operativos por los recitales en River. Los controles para ambos recitales de Lali Espósito (sábado y domingo) estuvieron a cargo de efectivos de la División Prevención en Eventos Masivos y de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad. Entre las dos jornadas fueron labradas 205 actas por contravenciones y 55 a trapitos por extorsionar para cuidar vehículos, 3 de los cuales eran reiterantes. De las restantes actas, 111 fueron por utilización indebida de espacio público y venta ilegal, de los cuales 3 contraventores son reiterantes, 11 por intentar ingresar sin entradas y 37 por guardar o vender bebidas alcohólicas.
Por su parte, junto a personal de la Dirección General de Espacios Públicos e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad se confeccionaron 69 actas de secuestros, con la incautación de 545 artículos, de los cuales 193 era de indumentarias puestas a la venta, otros 285 elementos de merchandising y el resto distintos tipos de bebidas.
Recomendaciones para los lectores del aviso: “Operativos por los recitales en River”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.