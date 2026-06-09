El Paso Bajo Nivel de Álvarez Thomas

Con el objetivo de terminar con los embotellamientos que provocaba la barrera, el pasado 18 de marzo empezó la construcción del Paso Bajo Nivel de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza. La obra está a cargo de AUSA y actualmente se encuentra en la “fase de interferencias”. Están realizando pozos de cateo para detectar con precisión las redes subterráneas y así poder reubicar las cañerías de gas, los conductos de agua y los cables de alta tensión antes de la excavación principal. Una vez completada esta etapa, comenzará la construcción del túnel. La intervención ocupará 10.600 metros cuadrados y tendrá un túnel de 255 metros de longitud con dos carriles en sentido norte. El proyecto incluye veredas renovadas, pasarelas accesibles, nuevo mobiliario urbano y cámaras vinculadas al centro de control.

Además, se instalará iluminación LED, semáforos inteligentes y señalización dinámica para monitorear y ordenar el tránsito, y puntos de información para orientar a peatones y automovilistas durante las obras. El paso bajo nivel dispondrá de una estación de bombeo propia con grupo electrógeno que garantizará el drenaje incluso en lluvias intensas. La obra demandará más de un año de trabajos y se estima que la inauguración será a mediados de 2027. Mientras tanto, se habilitó un paso provisorio en la calle Miller con sentido único hacia la Avenida General Paz. Además se reforzó la zona con agentes de tránsito.

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