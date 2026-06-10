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Día de la Cruz Roja Argentina

Jun 10, 2026 #Cruz Roja, #Cursos, #Filial Cruz Roja Saavedra, #Filial Saavedra de la Cruz Roja, #Salud
Día de la Cruz Roja Argentina

Con motivo de conmemorarse el Día de la Cruz Roja Argentina, este 10 de junio, la Filial Saavedra nos envío el siguiente mensaje: Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la Cruz Roja Argentina. Fue fundada el 10 de junio de 1880 por los doctores Guillermo Rawson y Toribio Ayerza. Celebrar esta fecha es también renovar el compromiso con una tarea profundamente humana: estar cerca, cuidar, acompañar y dar respuesta allí donde una persona o una comunidad lo necesita. Nuestra labor se sostiene en 7 Principios Fundamentales, que son guía e identidad de todo el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad. Imparcialidad. Neutralidad. Independencia. Voluntariado. Unidad. Universalidad. Una regla simple para recordarlos, pero sobre todo una forma de vivirlos: con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio.🙌🏻

La Filial Saavedra, una de las 66 filiales en nuestro país, en Quesada y Amenábar, cumplió 105 años de acción ininterrumpida en su comunidad, formando egresados de carreras de salud y capacitando en Primeros Auxilios. En este día saludamos y agradecemos a cada uno de ustedes. Porque ser parte de Cruz Roja es mucho más que pertenecer a una institución: es elegir estar al servicio del otro. ❤️

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