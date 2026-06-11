En la mañana de este jueves 11 de junio de 2026 se registró un incendio en Olazábal al 2000 en Belgrano. El fuego se produjo en la cocina de un departamento del quinto piso. Parte del edificio fue evacuado y otras diez personas, entre ellas dos menores, buscaron refugio en la terraza. Los Bomberos de la Ciudad pudieron extinguir el incendio. El SAME atendió a un hombre por inhalación de humo y a una mujer para un control clínico, sin necesidad de traslados a hospitales. Tras una inspección de rigor por parte de los bomberos, los residentes retornaron a sus respectivos departamentos.
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