Este sábado 13 de junio de 10:00 a 15:00 horas en la Escuela Técnica N.° 21 D.E. 10 “Fragata Escuela Libertad”, ubicada en Núñez 3638, se realizará la jornada “Escuela Abierta a la Comunidad”. La propuesta tiene como finalidad fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad, abriendo las puertas para que vecinos, familias, estudiantes y organizaciones puedan conocer de cerca el trabajo educativo, técnico y cultural que se desarrolla cotidianamente en la institución.
Durante la jornada se realizarán diversas actividades destinadas a todas las edades, entre ellas:
- Charlas y talleres sobre Inteligencia Artificial Generativa y Robótica con plataforma BBC micro:bit.
- Exposición de proyectos y trabajos prácticos de los talleres técnicos.
- Charlas informativas sobre las especialidades de la escuela.
- Torneo de ajedrez, clase abierta de gimnasia y actividades recreativas.
- Presentación de bandas escolares en vivo.
- Espacios organizados por el Centro de Estudiantes como Bingo Fest y Torneo de Truco.
- Encuentro de intercambio de figuritas del Mundial.
Recomendaciones para los lectores del aviso: “Escuela Abierta a la Comunidad”
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