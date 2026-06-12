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Escuela Abierta a la Comunidad

Jun 12, 2026 #Actividades, #Actividades Gratuitas, #Escuela, #Escuela Abierta a la Comunidad, #Gratis
Escuela Abierta a la Comunidad

Este sábado 13 de junio de 10:00 a 15:00 horas en la Escuela Técnica N.° 21 D.E. 10 “Fragata Escuela Libertad”, ubicada en Núñez 3638, se realizará la jornada “Escuela Abierta a la Comunidad”. La propuesta tiene como finalidad fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad, abriendo las puertas para que vecinos, familias, estudiantes y organizaciones puedan conocer de cerca el trabajo educativo, técnico y cultural que se desarrolla cotidianamente en la institución.

Durante la jornada se realizarán diversas actividades destinadas a todas las edades, entre ellas:

  • Charlas y talleres sobre Inteligencia Artificial Generativa y Robótica con plataforma BBC micro:bit.
  • Exposición de proyectos y trabajos prácticos de los talleres técnicos.
  • Charlas informativas sobre las especialidades de la escuela.
  • Torneo de ajedrez, clase abierta de gimnasia y actividades recreativas.
  • Presentación de bandas escolares en vivo.
  • Espacios organizados por el Centro de Estudiantes como Bingo Fest y Torneo de Truco.
  • Encuentro de intercambio de figuritas del Mundial.

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