Este sábado 13 de junio de 10:00 a 15:00 horas en la Escuela Técnica N.° 21 D.E. 10 “Fragata Escuela Libertad”, ubicada en Núñez 3638, se realizará la jornada “Escuela Abierta a la Comunidad”. La propuesta tiene como finalidad fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad, abriendo las puertas para que vecinos, familias, estudiantes y organizaciones puedan conocer de cerca el trabajo educativo, técnico y cultural que se desarrolla cotidianamente en la institución.

Durante la jornada se realizarán diversas actividades destinadas a todas las edades, entre ellas:

Charlas y talleres sobre Inteligencia Artificial Generativa y Robótica con plataforma BBC micro:bit.

Exposición de proyectos y trabajos prácticos de los talleres técnicos.

Charlas informativas sobre las especialidades de la escuela.

Torneo de ajedrez, clase abierta de gimnasia y actividades recreativas.

Presentación de bandas escolares en vivo.

Espacios organizados por el Centro de Estudiantes como Bingo Fest y Torneo de Truco.

Encuentro de intercambio de figuritas del Mundial.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Escuela Abierta a la Comunidad”