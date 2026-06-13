Este domingo 14 de junio de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Un día muy particular en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película italiana de 1977, dirigida por Ettore Scola. Sinopsis: Un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler visita Roma. Es una fiesta para la Italia fascista de Mussolini, que se vuelca a las calles para recibirlo. En un edificio de departamentos sólo quedarán la portera, un ama de casa, Antonietta (Sophia Loren), y Gabriele (Marcello Mastroianni), quien teme a la policía por algún motivo desconocido. Al margen de la celebración política del resto de los romanos, Antonietta y Gabriele establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y monotonía de la vida cotidiana.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Todos los domingos de junio el Museo Histórico Sarmiento y la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires presentarán un ciclo dedicado a exhibir películas icónicas dirigidas por Ettore Scola, al haberse cumplido diez años de su fallecimiento.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Un día muy particular en el Sarmiento”