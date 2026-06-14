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Adolescentes víctimas de una red de trata en Belgrano

Jun 14, 2026 #Belgrano, #explotación infantil, #policiales, #Red de Trata
Adolescentes víctimas de una red de trata

Jorge Macri, en su cuenta de X, publico un video junto con el siguiente mensaje: Rescatamos a tres adolescentes víctimas de una red de trata y explotación infantil que operaba en una verdulería en Belgrano. Gracias al trabajo de Victoria Morales Gorleri y su equipo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, detectamos el caso y, en conjunto con la Policía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, las pusimos a resguardo. Todos los responsables ya están detenidos y las adolescentes, a salvo. Ley y orden.

Victoria Morales Gorleri dijo: La explotación infantil y adolescente muchas veces ocurre a plena vista. No naturalicemos situaciones que generan preocupación. Si algo no te parece normal, no te quedes con la duda: llamá a la Línea 102 o al 911. Actuar a tiempo puede hacer la diferencia.

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