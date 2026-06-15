La División Sustracción de Automotores y Autopartes, gracias a un seguimiento por geolocalización, llegó a un domicilio en Ezeiza, donde halló camionetas robadas en Núñez y Belgrano. Durante el mismo operativo, secuestraron un Fiat Argo que estaba vinculado a un robo de chapa patente y cinco matafuegos con el dominio de otras camionetas Hilux. La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer a principios de mayo de este año ante la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, por el robo de su camioneta, que había estacionado en Cuba al 3400, en Núñez.
Investigación
Fue clave para la investigación la detención de dos hombres y una mujer en una EcoSport en abril pasado, en Saavedra, con elementos relevantes para la causa. Los detectives llegaron a la conclusión de que desde ese vehículo se marcaba a las camionetas, Hilux y SW, para luego abrirlas una vez que las dejaban estacionadas.
Con los datos acumulados, la Fiscalía de Núñez y Saavedra solicitó 16 allanamientos en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Lomas de Zamora, El Jagüel, Llavallol, Berazategui, Quilmes y en el Barrio Alto Comedero, de la capital de Jujuy. Los dos jefes de la organización criminal fueron detenidos, al igual que un tercer hombre por tenencia ilegal de arma de fuego. Además, fueron notificados otras diez personas que quedaron vinculadas a la causa por asociación ilícita.
El juez impuso prisión preventiva al jefe y lugarteniente de la banda. Al primero teniendo en cuenta los antecedentes con condena por juicio abreviado por encubrimiento agravado. Al otro imputado también le impuso el procesamiento con prisión preventiva. Este último contaba con una suspensión de proceso a prueba vigente ante el Tribunal Oral Criminal 10 de Lomas de Zamora por el delito de robo agravado en concurso con encubrimiento.
Allanamientos
En los allanamientos los detectives secuestraron dispositivos electrónicos (26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas), herramientas (una amoladora, un atornillador a batería y un elemento punzante para la apertura de vehículos), autopartes de camionetas Hilux (7 patentes, 4 de ellas con pedido de secuestro, dos ruedas completas y una cubierta, dos estéreos, un motor de arranque y 38 llaves de vehículos), una escopeta de doble cañón (16mm) y cartuchos (12 y 16mm).
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