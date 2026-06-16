En el día del debut de la selección Argentina en el Mundial, recordamos algunos jugadores que vivieron en la zona, son los campeones del mundo en Belgrano y Alrededores

Campeones del Mundo en Belgrano y Alrededores (1978)

El Pato Fillol, el arquero de la selección en dos mundiales (Argentina 78 y España 82) vivió un tiempo en Belgrano R. En aquel entonces decía: “Esta zona me gusta mucho, me encanta por todo lo que tiene. Hay mucho espacio verde, todavía hay calles con adoquines, algunos bodegones. Belgrano R está cerca de todo y en Av. Cabildo encontrás cualquier cosa que necesites. Es muy fácil vivir con tantas comodidades”.

René Houseman, campeón del mundo en Argentina 78, a los 2 años se mudó a una villa en el Bajo Belgrano, la que estaba detrás de la cancha de Excursionistas y terminaba en Figueroa Alcorta. Sus primeros partidos, los jugó en los viejos potreros del Bajo Belgrano que estaban ubicados en forma paralela a la calle La Pampa. Cuando cobró su primer dinero importante, construyó un hermoso chalet en el Bajo Belgrano, pero en marzo de 1978, se llevó adelante la erradicación de la villa. Las topadoras se llevaron la casa de Houseman. Desde que se fue de la villa, vivió toda su vida en Belgrano. Primero en Monroe al 800 y después en Echeverría y Libertador.

1986

Diego Armando Maradona, quien jugó cuatro mundiales (1982,1986,1990,1994), vivió varios años en Correa y Avenida Del

Libertador, en el barrio de Núñez. Ese departamento lo recibió como parte de pago por su pase de Argentinos Juniors a Boca.

Libertador, en el barrio de Núñez. Ese departamento lo recibió como parte de pago por su pase de Argentinos Juniors a Boca. Jorge Burruchaga, disputó dos Mundiales: México 86 e Italia 90. Hace unos años en declaraciones a “Mi Belgrano” Burruchaga contó: “Vivo en Barrio River y lo que más destaco es la tranquilidad. Belgrano es un centro estratégico de la Capital y tiene muchas comodidades y accesos. Me gusta disfrutar de la zona y además tengo muchos amigos por aquí con los cuales comparto momentos”

2022

Germán Pezzella, en su primera etapa como jugador de River, vivió en Núñez y Belgrano. Al charlar con él por aquellos tiempos, esto nos decía: “Cuando me fui de la pensión me mudé a un departamento ubicado en Núñez. Luego pasé a Mendoza

y Av. Del Libertador, ya en el barrio de Belgrano. Más adelante me mudé dentro de la zona, pero más para el lado de Av. Cabildo y Monroe. Estuvo un tiempo mi hermano viviendo conmigo. Me gusta la zona porque estoy cerca del club y a mitad de camino de todo. Tiene muchos accesos para manejarse con comodidad. Además, ya me acostumbré a vivir en el barrio”.

y Av. Del Libertador, ya en el barrio de Belgrano. Más adelante me mudé dentro de la zona, pero más para el lado de Av. Cabildo y Monroe. Estuvo un tiempo mi hermano viviendo conmigo. Me gusta la zona porque estoy cerca del club y a mitad de camino de todo. Tiene muchos accesos para manejarse con comodidad. Además, ya me acostumbré a vivir en el barrio”. En plena pandemia, cuando nació la hija de Enzo Fernández, el jugador vivía en un monoambiente alquilado en Villa Urquiza que lo pagaba su representante. Hoy se puede ver su foto en la vidriera de un comercio de Av. Triunvirato perteneciente a una marca de ropa de la cual es embajador desde el año 2025.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Campeones del Mundo en Belgrano y Alrededores”