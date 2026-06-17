Ayer, martes 16 de junio por la tarde, nuevamente se produjo un incendio en los vagones del Parque Ferroviario Colegiales. Los Bomberos de la Ciudad controlaron el fuego que se desarrolló sobre tres vagones en desuso de la línea Mitre, entre las calles Moldes, Céspedes y Zabala.

Comunicado de un grupo de vecinos

Los vecinos de Colegiales reiteran su preocupación por la permanencia de decenas de vagones y material rodante ferroviario fuera de servicio, actualmente emplazados en los terrenos ferroviarios del barrio y destinados a desguace por resolución del Ministerio de Economía de la Nación. La permanencia de estas estructuras abandonadas constituye un importante pasivo ambiental que afecta la calidad de vida de quienes habitan y transitan la zona. Desde hace años, los vagones acumulados generan focos de basura, proliferación de roedores y otras plagas, además de contribuir al deterioro del entorno urbano. A esta situación se suma la frecuente intrusión de personas en el interior de los coches abandonados, lo que incrementa los riesgos para la seguridad pública y dificulta las tareas de control y mantenimiento del predio.

Los vecinos recuerdan además el gran incendio ocurrido el 14 de diciembre de 2025 y otros más dentro del sector ferroviario, hechos que generaron alarma en la comunidad y pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para eliminar los factores de riesgo existentes.

Por todo ello, solicitamos a Trenes Argentinos que proceda a la brevedad al retiro total del material rodante destinado a desguace, dando cumplimiento a la normativa vigente y contribuyendo a la recuperación ambiental y urbana de estos terrenos. La remoción de los vagones abandonados permitirá reducir riesgos sanitarios y de seguridad, mejorar las condiciones ambientales del sector y avanzar hacia la recuperación de un espacio estratégico para el barrio. Los vecinos y organizaciones comunitarias continuarán realizando el seguimiento de esta situación y promoviendo acciones tendientes a la recuperación integral de los terrenos ferroviarios de Colegiales para beneficio de toda la comunidad.

La reacción de los vecinos

Los vecinos nos mandaron videos y fotos del incendio que publicamos en nuestra cuenta de Instagram. También emitieron su opinión sobre lo sucedido, en los comentarios de los posteos.

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