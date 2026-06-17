Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

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Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Junio 2026

Jun 17, 2026 #buenos aires, #Diario, #Diario MBMC, #MBMC
Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Junio 2026

Mi Buenos Aires Mi Ciudad contiene información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En esta edición, Mi Buenos Aires Mi Ciudad Ciudad de Junio 2026, se pueden leer las siguientes notas:

La edición de Junio de Mi Belgrano con información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y la Comuna 12 (Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan), la podés leer en: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano240.pdf

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