En el Instagram @amigxsestacioncoghlan afirman que la estación Coghlan, para muchos, es la más linda de la ciudad en otoño. Entre hojas secas, casitas bajas y ese aire tranquilo de barrio, se convirtió en uno de los rincones más fotogénicos de Buenos Aires. Sin dudas, es el ícono más representativo de Coghlan. Su arquitectura es un clásico ejemplo del estilo ferroviario inglés. Fue inaugurada el 1° de febrero de 1891. Alrededor de la estación comenzaron a construirse las primeras casas para trabajadores del tren.

A pesar de su belleza, hay algunas quejas:

“Mándamos reclamos a Trenes Argentinos por la falta de mantenimiento, y no solucionan nada.

Acomodan las placas de las vías, y al mes vuelven a hacer un ruido intolerable”.

“Tenemos una estación fantasma sin boletería del lado a Retiro. No hay ninguna persona de seguridad. Hay un molinete que no funciona hace mucho tiempo y el que funciona se hace una larga cola y a veces se traba y deja de funcionar. Es una pena que una estación tan linda, la dejen abandonada”.

“En la estación Coghlan en el andén que va MITRE no funcionan ninguno de los dos molinetes, hice la denuncia y nada, una vergüenza”.

“Un desastre la estación a la noche, está a oscuras”.

“Están rotos los vidrios en la estación, del lado de los trenes que van a Retiro. Es muy triste ver el abandono de nuestra querida estación”.

“Hace unos días publicaron una foto que les mandé donde se podía ver que en la estación Coghlan en el andén que va MITRE no funcionaba el molinete. Quería avisarles que ya arreglaron el molinete. Gracias por ayudarnos”.

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