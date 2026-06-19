En la mañana de este viernes 19 de junio de 2026, se produjo un incendio en Moldes al 1500, entre Virrey del Pino y Virrey Avilés. Se podían ver personas pasando de un edificio a otro desde la terraza. El fuego que se desarrolló en un ambiente de 4 x 6 metros, fue extinguido por los bomberos. A raíz de la combustión, también quedó afectado el piso superior inmediato. Allí, se derritió una persiana tipo plástica y fue afectado un equipo exterior de un aire acondicionado. Los moradores apagaron el fuego mediante el empleo de un extintor. Para finalizar los bomberos realizaron una inspección general del lugar.

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