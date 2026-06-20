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Feos sucios y malos en el Sarmiento

Jun 20, 2026 #Ciclo de Cine, #Ciclo de Cine en el Museo Sarmiento, #Cine, #Entrada Gratuita, #Gratis, #Museo, #Museo Sarmiento
Feos sucios y malos en el Sarmiento

Este domingo 14 de junio de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Feos sucios y malos en el Sarmiento (Cuba 2079).  Es una película italiana de 1976, dirigida por Ettore Scola. Sinopsis: El viejo Giacinto vive en los arrabales de una gran ciudad italiana con su esposa, hijos, nueras y nietos. En total casi veinte personas en la misma casa. Casi todos los miembros de la familia son extremadamente egoístas, y sólo quieren el dinero que guarda afanosamente el padre de familia, un hombre huraño y tan miserable como los demás. Todos tratan de ganarse la vida, aunque algunos necesitan el dinero del padre para subsistir.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Todos los domingos de junio el Museo Histórico Sarmiento y la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires presentarán un ciclo dedicado a exhibir películas icónicas dirigidas por Ettore Scola, al haberse cumplido diez años de su fallecimiento.

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