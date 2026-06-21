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Choque en Avenida Balbín

Jun 21, 2026 #Autos, #Balbín, #Choque, #Coghlan, #Vuelco
Choque en Avenida Balbín

El sábado 20 de junio de 2026 se produjo un choque en Avenida Balbín entre Manuel Ugarte y Rivera, en el barrio de Coghlan. Se trató de una colisión de un vehículo Hyundai Creta el cual quedó lateralizado contra un vehículo estacionado Nissan, sin ocupantes. El conductor del vehículo salió antes del arribo de los Bomberos de la Ciudad y fue se auscultado por personal del SAME. Luego fue trasladado al Hospital Pirovano por politraumatismos. La guardia procedió a desconectar los acumuladores de energía y a colocar el vehículo en posición normal.

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