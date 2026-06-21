Hace 27 años, el 21 de junio de 1999, el subte llegó a Cabildo y Juramento. El sueño de los vecinos de llegar a Catedral en 25 minutos, se hizo realidad. Se inauguró la estación Juramento con una superficie total de 2.300 metros cuadrados, andenes de 110 m de largo, cuatro bocas de acceso, seis escaleras mecánicas (dos para llegar a los andenes y cuatro a la calle) y ascensores para discapacitados (dos con acceso a los andenes y el restante para bajar desde la vereda a la estación).

La inauguración

Unas 5.000 personas asistieron al acto inaugural. Fernando De la Rúa que en esos tiempos era el Jefe de Gobierno Porteño, estuvo presente junto a Alejandro Nazar, presidente de Subterráneos de Buenos Aires SA. En la ceremonia se cantó el himno, los funcionarios hicieron sus discursos, la estación fue bendecida, se descubrió un mural con la figura del crucero General Belgrano y se realizó el tradicional corte de cintas.

Quejas de los usuarios

Cuando la línea D del subte llegó al barrio de Belgrano, empezaron los reclamos porque cada vez había más pasajeros, pero seguía habiendo la misma cantidad de vagones. En los horarios pico, las formaciones partían de la estación José Hernández abarrotadas de pasajeros y en las tres estaciones siguientes subía más gente. Cuando el subte llegaba a la estación Plaza Italia, muchos ni siquiera lograban subirse. Fernando de la Rúa se hizo eco de las quejas de los pasajeros. En el acto inaugural de la Estación Juramento dijo: “El Gobierno de la Ciudad ha sido más rápido que la concesionaria, que aún no tiene la dotación suficiente de vagones. Metrovías debe poner los vagones, y espero que sea cuanto antes”.

Los comerciantes cuando el subte llegó a Cabildo y Juramento

Un año y cinco meses demandó la obra y algunos comerciantes de la zona se quejaron por los inconvenientes que tuvieron que soportar durante ese periodo. “Nuestras ventas bajaron notablemente. Con esta inauguración seguramente podremos equilibrar las cuentas”. “Durante el tiempo de la obra perdimos mucho. Esto era lo más parecido a Vietnam y el consumo desaparece cuando nadie pasa caminando por la puerta del negocio. Esperemos que ahora se normalice”.

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