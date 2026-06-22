A principios del mes de mayo publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) la preocupación de una vecina: “Quería poner en alerta a los vecinos que en la calle Moldes 2050 hay una obra abandonada en Belgrano, desde hace años. Hay una reja de metal que tiene 3 candados. Ayer maniobraron del lado de las bisagras, y se metió gente. Cuándo fue la policía, encontró 3 hombres adentro. Hasta que no sellen esa reja, se van a seguir metiendo”.
Otros vecinos que vieron la publicación opinaron: “Tendrían que tirarla abajo y hacer una plaza”. “Ahí prometían hace 6 años un edificio de 8 o 10 pisos. ¿Qué pasó con esa construcción?”. “Es muy inseguro pasar por ahí”. “Hay que poner cámaras”. “Una pareja violenta se metía todas las noches”. Finalmente, a fines del mes de mayo la vecina nos mandó el siguiente mensaje: “Después de tantos reclamos, se logró que el terreno abandonado de Moldes 2050 sea tapado. Entre todos los vecinos tenemos que involucrarnos y cuidar el barrio para evitar usurpaciones. Y en cualquier situación siempre hay que llamar al 911”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Obra abandonada en Belgrano”
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