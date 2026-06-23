Hace 10 años estaban los árboles de la Avenida Cabildo. Desde Roosevelt hasta Santos Dumont, se podían ver Jacarandás. En junio de 2016 fueron removidos debido a la construcción del Metrobús. Se retiraron 94 árboles, de los cuales 59 fueron trasplantados a diferentes lugares: al Paseo de las Américas (Blanco Encalada y Ramsay), en

el parque San Benito (ubicado entre La Pampa, Lugones y Figueroa Alcorta), y en la Plaza Seeber (frente a la embajada de los Estados Unidos). Otros 35 no volvieron a ser plantados porque se encontraban en mal estado fitosanitario o se trataba de especies prohibidas para las veredas de la ciudad, pues provocan roturas debido a sus grandes raíces.

Quejas de los vecinos

En el 2016, varios vecinos se quejaron por la extracción de los árboles:

“Solicito detener la destrucción de la arboleda emblemática de la Av. Cabildo. En la peor época del año los podan severamente y los arrancan con la excusa de su traslado y trasplante cuando la posibilidad de supervivencia es muy escasa y la desaparición de los árboles es irremediable para la estética de la avenida. Ni hablar de la importancia de los mismos para una avenida altamente transitada con gran generación de contaminación atmosférica”.

“¿Cómo un tema tan vital no se sometió a una consulta popular? La eliminación de los árboles modifica nuestro entorno barrial. Vivo a una cuadra de Cabildo y pasear por los lugares donde otrora me protegía la sombra verde de los jacarandás que lucían sus flores lilas, ya no me hará gracia”.

Propuesta de una vecina

En comunicación con la redacción de Mi Belgrano, una vecina propuso iniciar una movida para recuperar los árboles de la Av. Cabildo. Otros vecinos que leyeron su propuesta en nuestro de Instagram (@mibelgrano)

opinaron al respecto: “En Av. Cabildo no quedó ningún árbol”. “A Cabildo le falta verde”. “Excelente iniciativa. Se puede proponer que implementen calles verdes en distintos puntos del barrio y así lograr un doble efecto beneficioso: más superficie absorbente, más árboles y reducir el tránsito vehicular”. “Como arruinaron la Avenida Cabildo, qué tristeza. Dejaron, veredas angostas, en su mayoría rotas, y el tránsito sigue siendo un caos. ¡Devuelvan los jacarandás!”. “La Av. Del Libertador también necesita árboles, hay cuadras en las que hay 2 o 3 como mucho”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Los árboles de la Avenida Cabildo”