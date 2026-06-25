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Casa próxima a demoler

Jun 25, 2026 #Casas, #Demolición, #Demoliciones, #Núñez
Casa próxima a demoler

En la cuenta de Instagram @ilustroparanoolvidar publicaron esta imagen de una casa próxima a demoler, ubicada en Núñez (Av. Crisologo Larralde 2626), en el límite con el barrio de Saavedra. Junto con con la imagen, incluyeron el siguiente texto: Casona de Delia, anterior a 1941 (ley 3056 de protección preventiva), arquitectura vincular en buen estado, a demolición otorgada por el Consejo de Asesores de Asuntos Patrimoniales CAAP.

Nos preguntamos:

  • ¿Es necesaria la destrucción de aquello que contiene, que sirve y que representa un valor en el tejido que conforma la topofilia [amor al territorio]?
  • ¿La manera en que se da esta destrucción no consensuada y jamás vista no revela, ante todo, conductas humanas que necesitamos revisar con urgencia?
  • ¿No deberíamos revisar todas las formas de violencia?
  • ¿Y qué hay de aquellas formas de propiedad privada que privan a la comunidad de cualidades materiales e inmateriales? ¿Podemos cuestionarlas para construir una ciudad verdaderamente inclusiva y de poder horizontal?
  • ¿No son, acaso, las formas colectivas más satisfactorias (las que implican reparación, cuidado y reconocimiento) las que requieren más tiempo, más disposición, más estima, más inteligencia y más empatía?
  • Cada demolición innecesaria se transforma en una ilustración y una fotografía eterna de memoria colectiva. Y entonces, ese acto de destrucción será recordado por toda la ciudadanía al ver la imagen de la arquitectura que existía antes.

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