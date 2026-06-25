En la cuenta de Instagram @ilustroparanoolvidar publicaron esta imagen de una casa próxima a demoler, ubicada en Núñez (Av. Crisologo Larralde 2626), en el límite con el barrio de Saavedra. Junto con con la imagen, incluyeron el siguiente texto: Casona de Delia, anterior a 1941 (ley 3056 de protección preventiva), arquitectura vincular en buen estado, a demolición otorgada por el Consejo de Asesores de Asuntos Patrimoniales CAAP.

Nos preguntamos:

¿Es necesaria la destrucción de aquello que contiene, que sirve y que representa un valor en el tejido que conforma la topofilia [amor al territorio]?

¿La manera en que se da esta destrucción no consensuada y jamás vista no revela, ante todo, conductas humanas que necesitamos revisar con urgencia?

¿No deberíamos revisar todas las formas de violencia?

¿Y qué hay de aquellas formas de propiedad privada que privan a la comunidad de cualidades materiales e inmateriales? ¿Podemos cuestionarlas para construir una ciudad verdaderamente inclusiva y de poder horizontal?

¿No son, acaso, las formas colectivas más satisfactorias (las que implican reparación, cuidado y reconocimiento) las que requieren más tiempo, más disposición, más estima, más inteligencia y más empatía?

Cada demolición innecesaria se transforma en una ilustración y una fotografía eterna de memoria colectiva. Y entonces, ese acto de destrucción será recordado por toda la ciudadanía al ver la imagen de la arquitectura que existía antes.

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