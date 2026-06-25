En la cuenta de Instagram @ilustroparanoolvidar publicaron esta imagen de una casa próxima a demoler, ubicada en Núñez (Av. Crisologo Larralde 2626), en el límite con el barrio de Saavedra. Junto con con la imagen, incluyeron el siguiente texto: Casona de Delia, anterior a 1941 (ley 3056 de protección preventiva), arquitectura vincular en buen estado, a demolición otorgada por el Consejo de Asesores de Asuntos Patrimoniales CAAP.
Nos preguntamos:
- ¿Es necesaria la destrucción de aquello que contiene, que sirve y que representa un valor en el tejido que conforma la topofilia [amor al territorio]?
- ¿La manera en que se da esta destrucción no consensuada y jamás vista no revela, ante todo, conductas humanas que necesitamos revisar con urgencia?
- ¿No deberíamos revisar todas las formas de violencia?
- ¿Y qué hay de aquellas formas de propiedad privada que privan a la comunidad de cualidades materiales e inmateriales? ¿Podemos cuestionarlas para construir una ciudad verdaderamente inclusiva y de poder horizontal?
- ¿No son, acaso, las formas colectivas más satisfactorias (las que implican reparación, cuidado y reconocimiento) las que requieren más tiempo, más disposición, más estima, más inteligencia y más empatía?
- Cada demolición innecesaria se transforma en una ilustración y una fotografía eterna de memoria colectiva. Y entonces, ese acto de destrucción será recordado por toda la ciudadanía al ver la imagen de la arquitectura que existía antes.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Casa próxima a demoler”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núnez) y la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Saavedra, Coghlan) , suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.