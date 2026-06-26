Este fin de semana, sábado 27 de 10 a 18.30 horas y domingo 28 de 10 a 18 horas, se realizará una nueva edición de Cafecito BA en Barrancas de Belgrano. Organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, Cafecito BA en tu barrio vuelve con una propuesta que combina café, gastronomía y música al aire libre. Habrá 13 puestos gastronómicos especializados en café y pastelería. Todos los puestos ofrecerán algunos productos con precios promocionales: se podrán conseguir cafés a partir de $4.000 y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $3.500.

Los visitantes podrán ver series en un cine al aire libre, combinar café y libros en un espacio de biblioteca, realizar una lectura de la borra de café, escuchar dj sets y vivir una experiencia integral pensada para celebrar la identidad cafetera porteña. Además, habrá un sector con juegos para disfrutar en familia y un photo point de la Selección Argentina.

Cronograma de los shows

15 horas: Jorgelina Avigliano, show de saxo

16:15 horas: La Puerta Musical, cuarteto de cuerdas

17:25 horas: Hybrid set: Percusión + DJ.

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