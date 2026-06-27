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Alquiler de Consultorios Psicológicos

Jun 27, 2026 #Alquiler, #Belgrano, #Consultorios, #Psicología, #Psicólogos
Alquiler de consultorios Psicológicos

Alquiler de consultorios Psicológicos. Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información sobre el alquiler de consultorios psicológicos pueden consultar al Email: lilianav468@gmail.com o al WhatsApp al: 11-5927-3670.

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