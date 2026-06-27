Este domingo 28 de junio de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Splendor en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película italiana de 1989, dirigida por Ettore Scola. Sinopsis: En una pequeña ciudad de provincia italiana, Jordan (Marcello Mastroianni), el apasionado propietario del viejo cine “Splendor”, lucha por mantener abierta su sala en una época en la que el público disminuye y los gustos cambian. A su lado están Luigi (Massimo Troisi), el proyeccionista, y Chantal (Marina Vlady).

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Todos los domingos de junio el Museo Histórico Sarmiento y la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires presentarán un ciclo dedicado a exhibir películas icónicas dirigidas por Ettore Scola, al haberse cumplido diez años de su fallecimiento.

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