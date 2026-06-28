Días atrás fue detenido un boquetero en Villa Urquiza. Personal policial que cumplía funciones en la zona de Triunvirato y Roosevelt escuchó golpes provenientes de un sector cercano a las vías del ferrocarril y se acercó para verificar lo que ocurría. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que hacía un agujero sobre una pared que daba hacia el sótano de un local de ventas de calzados ubicado sobre avenida Monroe al 5100, lindero al predio de la estación ferroviaria General Urquiza. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó los elementos que tenía en su poder e intentó escapar, pero fue reducido por los oficiales.

Una vez controlada la situación, se constató la existencia de un boquete de aproximadamente 50 por 30 centímetros, junto a una soga atada a un árbol que descendía hacia la abertura realizada en la pared. En el procedimiento se secuestraron herramientas utilizadas para realizar el boquete. El detenido, de 59 años, tiene 19 antecedentes entre 2011 y 2022, en causas por robo, tentativa de robo, robo con arma de fuego, hurto y daño, lesiones leves y tentativa de robo con resistencia a la autoridad. Se dispuso labrar actuaciones por robo por efracción, la detención del imputado, el secuestro de los elementos y otras medidas de rigor.

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