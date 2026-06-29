Hay dificultades para caminar por las veredas de Belgrano y alrededores. Eso comentan muchos peatones. Reproducimos, a continuación, dos reclamos realizados por vecinos de la zona:

“Hace años que está en mal estado, la vereda de Roosevelt al 3000, en la puerta de una escuela pública. Alguien se puede tropezar y lastimar”.

En Olazábal entre Cabildo y Vuelta de Obligado, está la vereda rota y vallada hasta el borde en un tramo desde hace ya semanas. Hay que bajar a la calzada para avanzar. La misma vecina nos había mandado ese reclamo, días después nos envió el siguiente mensaje: Abrieron el paso para los peatones que estaba completamente obstruido hasta la semana pasada.

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