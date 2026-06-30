Hace un mes, el 29 de mayo de 2026, se habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna. Ya tiene un carril doble en cada sentido tras la construcción de un nuevo puente paralelo al existente. Se implementaron cambios en los sentidos de circulación de la Avenida Udaondo y la calle Campos Salles, que pasaron a funcionar como un par vial. La Avenida Udaondo es ahora mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones. La calle paralela, Campos Salles, es la nueva salida hacia Lugones desde Libertador.

Además, se modificaron los semáforos en Avenida del Libertador porque se trasladó el giro a la izquierda hacia Udaondo (que estaba entre Iberá y Quesada, en sentido al Centro) a la intersección con Campos Salles. También se cambiaron de lugar las paradas de las líneas 28 y 42. Para ir hacia Libertador seguirán usando Udaondo. Pero para circular en sentido contrario, hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria, las paradas ahora están sobre Campos Salles. Con estos cambios: ¿Mejoró la fluidez en el tránsito? ¿Hay una circulación más ordenada y segura?

Las próximas etapas

La ampliación del Puente Labruna continuará avanzando con las obras planificadas:

Construcción de una amplia pasarela peatonal entre ambos puentes, con 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 m.

Dos nuevas conexiones vehiculares para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del puente Labruna y una nueva subida adicional desde Cantilo.

Un desarrollo general del espacio público a través de la construcción de explanadas de inclinación en el ingreso al puente, que servirán de espacio para el descanso y recreación; una zona lindera al Parque de la Innovación con un aterrazado verde que funcionará como espacio de permanencia o anfiteatro.

Áreas de descanso y de juegos para niños, sectores deportivos y una zona para actividades gastronómicas.

Parquización integral, tanto sobre el puente como en todo el entorno.

A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, se construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la Avenida Lugones y el tren, y un puente peatonal que se elevará en forma de anillo por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque Jorge Newbery, se convertirá en un ícono porteño por su diseño y escala monumental.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Nuevo ramal del Puente Labruna”