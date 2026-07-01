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La Fiambrería del Bajo Belgrano

Jul 1, 2026 #Bajo Belgrano, #Comercios, #Comercios de Belgrano, #Fiambrería, #La Holandesa, #Migueletes, #Ofertas, #Promociones
La fiambrería del Bajo Belgrano

La Holandesa es la fiambrería del Bajo Belgrano, Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533. Estas son las ofertas de la fiambrería del Bajo Belgrano, durante el mes de Julio de 2026:

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

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