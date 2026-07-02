El miércoles 01 de julio de 2026 por la mañana, en Vidal esquina La Pampa (barrio de Belgrano), intentaron robarle la mochila a una chica. Los vecinos actuaron rápido y atraparon al delincuente. Después vino la policía. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:
- “Felicito a los vecinos que se involucraron. Tenemos que ser más solidarios y más humanos. Hoy por ti, mañana por mí”.
- “Estuve ahí. Se salvó por los vecinos. Tuvieron que atenderla en la farmacia”.
- “Lamentablemente la justicia se encargará de tenerlo libre en unas 2 horas”.
- “Se necesita hacer prevención del delito”.
- “Belgrano parece que es zona liberada”.
- “Esa zona necesita más presencia policial”.
- “¿Van a hacer algo o seguiremos así?
- “Es el segundo caso de motochorros que saben cuándo alguien tiene plata en esas cuadras. Alguien los está vendiendo”.
- “Presencié el robo. La chica que quisieron robar tenía una mochila con dinero. Le pegaron con el casco y la quisieron arrastrar. Había sacado plata del banco”.
- “Uno se escapó en la moto y los vecinos lograron frenar al de la foto, que es el que se bajó del rodado para robar la mochila”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Intentaron robarle la mochila a una chica”
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