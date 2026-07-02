El miércoles 01 de julio de 2026 por la mañana, en Vidal esquina La Pampa (barrio de Belgrano), intentaron robarle la mochila a una chica. Los vecinos actuaron rápido y atraparon al delincuente. Después vino la policía. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:

“Felicito a los vecinos que se involucraron. Tenemos que ser más solidarios y más humanos. Hoy por ti, mañana por mí”.

“Estuve ahí. Se salvó por los vecinos. Tuvieron que atenderla en la farmacia”.

“Lamentablemente la justicia se encargará de tenerlo libre en unas 2 horas”.

“Se necesita hacer prevención del delito”.

“Belgrano parece que es zona liberada”.

“Esa zona necesita más presencia policial”.

“¿Van a hacer algo o seguiremos así?

“Es el segundo caso de motochorros que saben cuándo alguien tiene plata en esas cuadras. Alguien los está vendiendo”.

“Presencié el robo. La chica que quisieron robar tenía una mochila con dinero. Le pegaron con el casco y la quisieron arrastrar. Había sacado plata del banco”.

“Uno se escapó en la moto y los vecinos lograron frenar al de la foto, que es el que se bajó del rodado para robar la mochila”.

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