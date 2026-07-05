Personal de la Comisaría Vecinal 13 A fue desplazado por un robo en Echeverría al 1500. Al arribar al lugar, una veterinaria, los tres ladrones vestidos con indumentaria de recolectores de residuos intentaron huir a pie pero los alcanzaron y redujeron a pocos metros de distancia. Los delincuentes, domiciliados en el partido bonaerense de José C. Paz, llevaban bolsas de residuos, tarjetas típicas de presentación del personal de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

Los efectivos se entrevistaron con el comerciante que fue víctima del robo, quien indicó que estos ladrones, de 22, 30 y 46 años, habían ingresado al local y, tras amenazarlo, le robaron 120.000 pesos en transferencias bancarias. Dos de estos delincuentes tenían un amplio prontuario: el de 46 años cuenta con 17 causas, entre las que se destacan varias por robos y una condena vigente por hurto; mientras que el de 30 años posee 14 ingresos, uno de ellos por abuso sexual con sometimiento y otros por robos. Además, ambos habían sido demorados en 2025 por extorsionar a conductores para que puedan estacionar. Intervino la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, que dispuso la detención de los ladrones y el secuestro de los elementos que llevaban.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Robo en Echeverría al 1500”