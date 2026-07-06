La Prof. Patricia Alejandra Abbondanza brinda clases particulares para escuela primaria

Clases individuales, virtuales o presenciales de: Lengua, Matemática, Sociales, Naturales, Técnicas de estudio, Trabajos Prácticos.

Para más información se pueden comunicar por WhatsApp al: 11-5895-3800.

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