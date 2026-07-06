Entrevistamos a Silvia Coriat, secretaria de la Fundación Rumbos, quien nos contó sobre los problemas de accesibilidad que hay en la ciudad.

¿De qué se trata la fundación Rumbos?

Rumbos es una organización no Gubernamental que se focaliza en la inclusión social y física de las personas denominadas con discapacidad. En particular trabajamos en los problemas de movilidad, es decir lo que se conoce como personas con discapacidad motora. Pero también hay problemas de movilidad en personas que no ven, incluso en personas que no escuchan cuando hay determinadas informaciones en el transporte que se anuncian solo oralmente.También hay personas con problemas de orientación. Nosotros nos ocupamos de la espacialidad y cómo esta se puede organizar para ser lo más inclusiva posible.

Contanos una breve reseña de la historia de la fundación

Rumbos surge originalmente para trabajar con familias que hubieran sufrido por accidente o por enfermedad un trauma que incidiera fuertemente en la estructura familiar. Yo me sumé siendo arquitecta con la idea que vayamos profundizando en los problemas de accesibilidad que presentaba la ciudad. Al poco tiempo nos convocaron de la fundación Revivir del Instituto de Rehabilitación en el Bajo Belgrano porque había una iniciativa de construir 2.000 rampas y habían elegido la zona de Belgrano/Núñez justamente porque en el Instituto de Rehabilitación había muchas personas que usaban sillas de ruedas. Les preguntaron desde el Gobierno de la Ciudad dónde querían las rampas y ellos nos llamaron a nosotros. Entonces desarrollamos el criterio de itinerarios peatonales accesibles, eran circuitos que entrelazaban los lugares de los cuales uno podía llegar a salir con los puntos claves, los centros comerciales, las estaciones, hospitales,

colegios, etc.

¿Cuáles son las principales problemáticas que encuentran las personas que tienen dificultades para circular?

Antes el problema era sortear el cordón de la vereda, algo que se resolvió con las rampas. Ahora tenemos un problema muy serio con las veredas. Hemos logrado que se generalice la colocación de rampas, es obligatorio ahora en todo cruce peatonal tiene que haber una. El problema es que están construyendo rampas que no cumplen con los requerimientos de una persona que anda en una silla de ruedas.

Todos tenemos dificultades para transitar por las obras en construcción, los baches, las irregularidades, etc. Hay muchísimas caídas. Quien usa una silla de ruedas tiene que estar zigzagueando, porque se encuentra con una discontinuidad permanente. Llega hasta la esquina y no sabe si va a poder bajar a la calle o va a tener que ir por la vereda de enfrente o retroceder hasta la bajada de un vehículo en un garage. Ese es un problema permanente y muy serio. En la esquina de Cabildo y Juramento, hicimos un relevamiento con una persona usuaria de sillas de ruedas. De las 8 rampas, 7 tienen problemas muy serios. Otro problema es el poder acceder a los comercios.

¿Qué pasa con la accesibilidad en comercios y edificios?

No se está cumpliendo con la ley que establece que todo espacio con concurrencia de público tiene que brindar accesibilidad sin desnivel y si hay uno, hay que salvarlo con una rampa. Se están inaugurando locales que no tienen accesibilidad en la entrada.

Además, es muy difícil encontrar un edificio que tenga la accesibilidad necesaria desde la planta baja. Y a veces pasa que los ascensores no son lo suficientemente amplios para ingresar con una silla de ruedas entonces uno llega al hall de entrada y ahí se quedó.

Sobre Rumbos

Para más información pueden visitar la Web: www.rumbos.org.ar o contactarlos por Email: fundacion.rumbos@gmail.com o por WhatsApp: 11 5008-6130 o seguirlos en su cuenta en Instagram: @rumbosaccesibilidad

Entrevista completa “Los problemas de accesibilidad”

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