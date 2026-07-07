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Festejos en Cabildo y Juramento

Jul 7, 2026 #Belgrano, #Cabildo y Juramento, #Festejos, #Mundial 2026, #Selección Argentina
Festejos en Cabildo y Juramento

Tras el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, explotaron los festejos en Cabildo y Juramento, la esquina emblemática del barrio de Belgrano. Las calles se vaciaron durante el tiempo en que se disputó el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. La gente explotó con gritos desde los balcones, en los últimos minutos, cuando Argentina pudo hacer los tres goles y dar vuelta un partido complicado. Enzo Fernández, un ex vecino de Villa Urquiza, nos dio la alegría de marcar el gol con el triunfo definitivo. Por los festejos, la gente cortó el tránsito en la Av. Cabildo y los colectivos tuvieron que desviarse unas cuadras. Esta historia continuará el próximo sábado. ¡Vamos Argentina!

Los vecinos nos mandaron videos a nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano):

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